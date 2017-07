Un lustro con l'Ilva in catene

Era dalla primavera, a seguito delle maxiperizie epidemiologiche e ambientali, che evidenziavano il nesso di correlazione tra la morte di una pecora in un pascolo adiacente all’impianto e l’inquinamento, che si attendeva quel momento. Il 25 luglio stavo andando a Torino per le Assemblee in Alenia Aermacchi, ma il pensiero e le preoccupazioni erano rivolte a Taranto. Nel primo pomeriggio i mezzi dei carabinieri del Noe e della Finanza irruppero nello stabilimento per il sequestro dell’area a caldo (il cuore di uno stabilimento siderurgico a ciclo integrale) dell’Ilva di Taranto e per notificare i diversi provvedimenti giudiziari nei confronti della famiglia Riva e di quattro dirigenti di fabbrica. Rientrato dopo le assemblee a Torino, dall’aeroporto andai direttamente a Taranto.

Gli operai – oltre 12.000 più altre migliaia dell’indotto – erano già in sciopero e in strada, la via Appia che porta, dopo diversi km, dentro la città. Nulla era certo, tranne la preoccupazione di tutti che il tribunale di Taranto, 4 giorni dopo, il 31 luglio avrebbe chiuso per ferie (cosa che per fortuna fu almeno parzialmente scongiurata). Arrivai a Taranto e, con i ragazzi della Fim, risalimmo tutta l’Appia fino alla città. Vi era una rabbia e una disperazione che è difficile raccontare. Superato il ponte di pietra, il clima era diverso, le manifestazioni erano in mano alle associazioni ambientaliste e di qualche lavoratore. Il loro posizionamento era netto, “la Procura fa bene a chiudere la fabbrica, perché Taranto deve avere un altro futuro”. In quella città, Taranto, che ho avuto modo di conoscere l’anno precedente in cui fui, per 11 mesi, Commissario della struttura. Città in cui, anche se pianti un albero, nasce un comitato “contro”. Ovviamente lo stazionamento della gran parte delle tv era collocato lì. Troppo contraddittori i “semplici” operai che invece dicevano, “ci avete inquinato per anni, adesso anche il lavoro ci volete togliere?”. Organizzammo in fretta e furia un’assemblea per la mattina seguente, alla portineria D, alle 8.30 in sciopero. Quelle volte in cui capisci che mettere in una scaletta sindacale un bla bla retorico non sia sufficiente. Davanti ad un palco montato con i ponteggi nel piazzale, arrivarono 11.000 lavoratori. Palombella della Uilm, che proviene da quello stabilimento, ci chiese di poter concludere lui. Landini aprì l’assemblea, io parlai dopo di lui. In ordine inverso di rappresentatività aziendale. Qualche applauso a entrambi, poi iniziarono le grida dei lavoratori che volevano iniziare il corteo verso la città. Su Palombella partirono i fischi, che proseguirono lungo tutto l’intervento, visto che si attribuivano alla Uilm, essendo la prima organizzazione, le responsabilità maggiori.

Finimmo i tre interventi. Ho avuto netta la sensazione di quanto fosse importante essere lì, a mostrare la faccia, anche se poteva accadere di tutto e che in quel momento tutta quella rabbia poteva scagliarsi anche contro di noi. Come allora, partimmo in corteo, la Fiom rimase indietro, non voleva mandare segnali di ostilità alla magistratura. Continuo a non capire il perché chiedere che la “giustizia” non facesse pagare il conto due volte ai lavoratori fosse “un atto ostile alla Procura”. La Magistratura fa bene a intervenire, sempre però valutando la portata verso le persone che non hanno responsabilità delle decisioni assunte. A Taranto, c’erano lavoratori e sindacalisti che avevano avuto familiari di tumore, ma che chiedevano di restare anche disoccupati. Non può essere colpa loro se a Taranto, ambiente e sviluppo non hanno fatto passi avanti per l’incapacità di conciliare, come si fa in tutto il mondo, i due obiettivi. A Taranto, hanno fatto fortuna il politico che ha appoggiato l’industrialismo ottocentesco, quello che considera inevitabile produrre e inquinare, magari con qualche mazzetta e il politico ambientalista che considera la produzione, di per se, “un evento criminoso”. A Lintz, in Austria, i cittadini hanno votato politici capace di tenere insieme ambiente e sviluppo e l’impianto, a ridosso della città, non inquina. In Italia invece partì il conflitto tra i poteri dello Stato con nessuno capace o autorevoli a richiamarli a obiettivi comuni.

A Taranto, tuttavia, i cittadini hanno bocciato, in referendum nel 2013 l’ipotesi di chiusura dell’Ilva a cui partecipò solo il 19% della città e il 9,7% del quartiere Tamburi, la stessa sorte in tutte le elezioni amministrative, finanche quelle del Giugno scorso, dove tutti i candidati benaltristi, in una provincia in cui, Marcegaglia e Vestas, nel frattempo, hanno chiuso o ridotto produzioni e occupati. E’ vero che la dissemina di sfiducia populista è un veleno, è vero anche che i politici stanno alla larga da situazioni così drammatiche, quando si rischia davvero. Un sindacalista che gira solo dove prende applausi è come un campione di nuoto allergico al cloro. Chi parla di disintermediazione, non so quale sindacato abbia in mente: non sa che questo modo di fare sindacato è l’unica strada per dare contenuto e forma alla rabbia e alla disperazione. Stare tra e con le persone, anche quando si diventa bersagli perché sei l’unico a farsi vivo è duro, ma è indispensabile se non vogliamo regalare tanta energia al populismo vigliacco.

Non ho mai ricevuto neanche un caffè dalla famiglia Riva e sentirsi dare dei collusi da giornalisti ben pagati perché colpevoli, nei 4 giorni di blocchi stradali, sotto i 40 gradi di aver accettato che la ditta che forniva le mense, distribuisse delle bottiglie di acqua, allora mi fece rabbia oggi mi fa sorridere. E’ il modo per far indignare il collettivo Parioli di tutto il paese tentando di sporcare chi non scappa mai. Da allora l’ambiente non ha fatto ancora grossi passi avanti, la fabbrica è ancora sotto sequestro e forse diventerà indiana all’interno del più grande gruppo siderurgico mondiale. In 5 anni, il processo, nel suo dibattimento, è appena partito questa primavera.