Quando i "gufi" affondano

Una delle battute più fortunate di Matteo Renzi da premier in carica fu quella del dare del “gufo” ai vari professionisti del pessimismo, categoria che include cassandre apocalittiche, no euro, sovranisti, protezionisti e tifosi della Brexit. La revisione al rialzo delle previsioni di crescita delle principali economie, questo e il prossimo anno, da parte del Fondo monetario internazionale (Fmi) dà torto a chi vedeva tutto nero. Il Fmi è più ottimista per l’Eurozona rispetto alle proiezioni precedenti, pubblicate in aprile,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.