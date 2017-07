Euro forte, riforme necessarie

La minima flessione di ieri non inganni: l’euro resta oltre il rapporto di 1,15 sul dollaro, e gli analisti prevedono nei prossimi anni un rafforzamento costante e progressivo. La giapponese Nomura immagina l’euro a 1,16 nel primo quadrimestre 2018, a 1,18 nel secondo, 1,19 nel terzo, 1,20 a fine anno. Per salire a 1,30 nel 2019. Considerando che si era a 1,05 a dicembre 2016, si tratta finora di una crescita del 10 per cento, alla quale dovrebbe aggiungersene un’altra...

