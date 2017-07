Lo stato sociale va in pensione

Come ha scritto Luca Pesenti, docente dell’Università Cattolica, sul Foglio online, l’incidenza della povertà assoluta per classi di età è davvero sorprendente. Infatti diminuisce esclusivamente per chi ha 65 anni (da 4,1 a 3,8 per cento degli individui), ma per tutti gli altri continua a crescere, anche se di poco tra i 18 e i 64 anni (più 0,1 punti percentuali) e invece di tanto (più 1,6) tra i minorenni. Conseguentemente, se si passa dal livello individuale a quello dei...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.