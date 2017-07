Lo squilibrio del surplus tedesco è anche un deficit italiano

In passato mi sono occupato di come il futuro dell’euro dipenda della riduzione, in tempi relativamente brevi, degli squilibri all’interno dell’area, occupandomi però soprattutto di quello che i paesi “debitori” (quelli del sud Europa) dovrebbero fare, e solo in parte stanno facendo, per ridurre quegli squilibri. Mi sembra giusto ora parlare di quello che i paesi “creditori”, la Germania in primis, dovrebbero fare e solo in parte stanno facendo. Lo spunto me lo da la recente pubblicazione da parte del...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.