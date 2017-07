Roma. Nei suoi discorsi inaugurali al Parlamento, il neo presidente francese Emmanuel Macron ha promesso una “autentica rivoluzione”, credibile, per dare energia a una politica sfibrata attraverso il movimento centrista, e fuori dagli schemi tradizionali, En Marche!. Per cercare di trasformare le ambizioni riformiste in sostanza l’ex banchiere d’affari Rothschild ha attinto dal bacino delle élite di casa, l’Ena, nella scelta delle persone a lui vicine senza dimenticare le esigenze del mondo del business. Tra i consulenti di Macron c’è...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.