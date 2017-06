Perché gli italiani hanno un problema con liberalizzazioni e concorrenza

L’Italia ha un problema con le liberalizzazioni e, di conseguenza, ne ha uno con la crescita e l’occupazione. Il ddl Concorrenza, uscito da Palazzo Chigi 860 giorni fa, ne è la metonimia perfetta. Il provvedimento, ritoccato chirurgicamente a Montecitorio, dovrà ora tornare al Senato per il quarto passaggio parlamentare e il via libera definitivo. Finalmente, dopo un percorso tortuoso e accidentato, si vede il traguardo: è una buona notizia sia per i benefici economici che la legge potrà determinare, sia...

