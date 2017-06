Inflazione di parole a mercati sensibili

Movimenti scomposti sul mercato obbligazionario e su quello valutario hanno sottolineato le difficoltà che devono fronteggiare i banchieri centrali europei nel preparare gli investitori al giorno in cui cominceranno l’uscita dalle misure di stimolo che hanno sostenuto l’economia durante la crisi finanziaria e la fase di incertezza politica. Le parole di Mario Draghi, presidente della Banca centrale europea, e di Mark Carney, governatore della Bank of England, nei giorni scorsi dal forum Bce a Sintra (in Portogallo), sono state male...

