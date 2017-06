Al direttore - Più o meno un anno fa, di questi tempi, il Financial Times, come ha ricordato sabato il suo giornale, descriveva il sistema bancario con toni drammatici, segnalando in particolare i casi di otto banche che minacciavano di mettere in crisi l’intera Eurozona. A distanza di un anno possiamo dire che la situazione, magari descritta con un eccesso di allarmismo, ha subìto una evoluzione positiva. Quattro di quei casi erano costituiti dalle banche regionali poste in risoluzione a...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.