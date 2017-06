Bella, ciao!

Domani la Cisl apre il suo 18° Congresso su una linea che potremmo definire rivoluzionaria, in senso riformista. In 39 cartelle di tesi, e nella discussione che le accompagnerà, si dirà infatti un sonoro no al reddito di cittadinanza grillino e al “populismo sindacale”, mentre verrà un sì a leggi per regolare il diritto di sciopero e misurare la rappresentanza sindacale. Non solo. La battaglia sui voucher della Cgil, diventata la bandiera della gauche antigovernativa, viene definita per quello che...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.