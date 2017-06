Come la Bce può far sentire il suo peso nell'arena della Brexit

Il governatore della Banca di Francia, Villeroy de Galhau, ha detto giovedì che appoggia la visione della Commissione europea secondo la quale le attività di clearing non possono restare a Londra dopo la Brexit. Parole che fanno esplodere la polemica che da tempo cova sotto i negoziati tra Regno Unito e Unione europea. Un confronto, quello sulle casse di compensazione (questo il loro nome), tradizionalmente condotto lontano dai fragori mediatici; e non solo per ragioni di evidente complessità tecnica. Gli...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.