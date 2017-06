Sollievo bancario

Il 7 luglio 2016 l’Economist mise in copertina una vecchia corriera bianco-rosso-verde con la scritta “Banca” in bilico su un burrone. Titolo, “The Italian job. Europe’s next crisis”. Ovvero: il sistema bancario italiano avrebbero costituito il prossimo rischio per l’euro e la Ue. A distanza di un anno la profezia non si è avverata. La soluzione che si delinea per le popolari venete, con Intesa cavaliere bianco che lascia allo stato il costo dei Non performing loans (Npl, crediti inesigibili)...

