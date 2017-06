Un rischioso concerto bancario

L’appello del sindacato autonomo dei dipendenti bancari italiani (Fabi) a creare una “cabina di regia” per gestire le crisi del credito è stato accolto dal sindacato delle banche, l’Associazione bancaria italiana. L’intesa è cosa rara, e comporta pro e contro. Come afferma Angelo De Mattia su MF/Milano Finanza di ieri le difficoltà significative del sistema bancario e finanziario e le prospettive di evoluzione del ruolo della banca accrescono l’importanza di scelte partecipate per concordare non solo il rinnovo contrattuale. Se...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.