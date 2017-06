In Europa l'occupazione cresce. Un altro schiaffo ai populisti

Il numero delle persone impiegate in Europa è aumentato dello 0,4 per cento rispetto al trimestre precedente sia nell’area euro che nei 28 paesi dell’Unione. E quanto scrive Eurostat nel suo rapporto Euroindicators. L’occupazione è aumentata anche rispetto allo stesso trimestre del 2016, dell’1,5 per cento nell’area euro e dell’1,4 per cento nei 28 paesi dell’Unione, dopo una crescita più contenuta (rispettivamente 1,4 per cento e 1,1 per cento) registrata nell’ultimo trimestre del 2016.

L’Italia, con una crescita dello 0,3 per cento rispetto al trimestre precedente, ed una crescita dell’1% su base annua, è al di sotto della media. Secondo le stime dell’istituto gli occupati sono 234,2 milioni nei 28 paesi dell’Unione, 154,8 milioni nell’area euro, si tratta del livello più alto mai raggiunto in entrambe le zone.