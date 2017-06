Consigli dal Fmi per non andare a fondo

Le stime di crescita elaborate dal Fondo monetario internazionale segnalano che l’economia italiana resta agganciata alla ripresa dell’Eurozona, sebbene abbia molto da recuperare rispetto agli altri paesi in termini di competitività. Nel documento conclusivo della missione Article IV il Fmi prevede un pil in crescita dell’1,3 per cento quest’anno, meglio delle stime governative (più 1,1), rivisto al rialzo dal più 0,8 per cento stimato ad aprile, e in “rallentamento intorno all’1 per cento” nel 2018-2020. Gli economisti di Washington, attestando...

