Sindacati fuori dal mondo nuovo

Le azioni Amazon hanno superato i mille dollari precedendo di poco Google. Con il 33 per cento di aumento da inizio anno la sua capitalizzazione supera i 500 miliardi. In realtà l’azienda di Jeff Bezos usa la rete per vendere beni tradizionali con beneficio per la old economy, sfruttando mirabilmente la logistica; nel 2016 ha raggiunto 341 mila dipendenti nel mondo, 1.600 dei quali in Italia con trend in aumento. Contemporaneamente Ryanair, colosso irlandese dei voli low cost, chiude l’anno...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.