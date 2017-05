Renzi risponde al Foglio su Flixbus: “Da me e dal Pd pieno sostegno”

“Chiudere Flixbus? Sarebbe una follia”. Matteo Renzi replica all'articolo di Luciano Capone che, sul Foglio, spiega cosa è successo all'interno della commissione Bilancio della Camera dove, per la seconda volta, un blitz (stavolta del Pd), ha reintrodotto nella manovrina la norma anti Flixbus.

Lo fa durante OreNove, la nuova rassegna stampa del partito che, quotidianamente verrà curata da un esponente democratico.

“Pieno sostegno per chi viene in Italia per portare elementi di concorrenza - spiega -. A Flixbus bisogna rispondere facendogli concorrenza, non mettendogli dei vincoli. Chiuderla? Sarebbe una follia. Siamo dalla parte della libertà, se qualcuno fa meglio ovviamente siamo contenti”.

“Il Pd non vuole fare chiudere Flixbus - assicura -. Bisogna fare meglio di Flixbus, non impedirgli di lavorare”.