Berlino. Il robusto surplus della bilancia commerciale tedesca non piace quasi a nessuno. Per molti si tratta di un frutto avvelenato (ottenuto incrociando i salari bassi tedeschi all’euro debole) che ha indebolito il made in Italy, il made in France e tutti gli altri. Da mesi, Commissione europea, Ocse, Fondo monetario internazionale e adesso anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump chiedono di ridurlo. Poiché ai tedeschi non piace essere impopolari, il 16 maggio l’Ifo, il più accreditato fra...

