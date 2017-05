Il rischio di affondare tra banche e lamenti

Quanto tempo ha il paese per segnalare ai suoi partner che c’è, è vivo e lotta insieme a loro per l’Europa? Sei mesi? Un anno? Dalla sconfitta del referendum costituzionale il 4 dicembre gli investitori internazionali hanno acceso potenti riflettori sull’Italia, ma dopo lo scampato pericolo di una rottura dell’euro grazie alla vittoria di Macron in Francia la luce delle fotoelettriche si è fatta ancora più intensa. Le cancellerie europee e i mercati osservano sbigottiti il dibattito surreale e lontano...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.