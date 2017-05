Am Investco si aggiudica Ilva

Si è conclusa la gara per l'assegnazione dell'Ilva. Ad aggiudicarsi l'acciaieria tarantina è Am Investco, la cordata formata da ArcelorMittal, Marcegaglia e Intesa Sanpaolo, secondo quanto riferiscono fonti vicine al dossier, confermate dal Foglio e riportate dall'agenzia Radiocor.

Questo pomeriggio Ilva ufficializzerà la notizia, rendendo nota la "classifica aggiudicataria". Secondo Radiocor, Am Investco avrebbe offerto 1,8 miliardi, molto più della concorrente che la segue in classifica, AcciaItalia, guidata dagli indiani di Jindal e di cui fanno parte Cdp, Arvedi e Del Vecchio. La classifica è stata definita per prezzo, progetto industriale e programma di risanamento ambientale.