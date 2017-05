Roma. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è incline a favorire il rinnovo del mandato di Ignazio Visco a governatore della Banca d’Italia, in scadenza il 3 novembre, per dimostrare stabilità istituzionale dell’Italia sull’arena internazionale e allo stesso tempo sottrarre l’organismo di vigilanza bancaria alle pressioni politiche durante una campagna elettorale che si preannuncia disordinata. La fine dell’anno sarà un periodo delicato per l’assetto delle istituzioni economico-finanziarie italiane in concomitanza con un aumento del rischio politico dal punto di vista...

