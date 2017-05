La stabilità del governo è un voucher

I voucher sono stati cancellati per paura del referendum e adesso il rischio è che non vengano introdotti degli strumenti sostitutivi per paura delle urne. L’avanzata dell’onda populista, che pareva inarrestabile, e la paura di una nuova sconfitta dopo il 4 dicembre avevano spinto il governo ad arrendersi, cancellando i buoni lavoro, prima di celebrare il referendum. Ora il timore che l’opposizione ideologica delle forze di sinistra della maggioranza possa deflagrare nella fine anticipata della legislatura, potrebbe spingere il governo...

