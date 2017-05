L'Europa coinciderà con l'Eurozona?

Se il 2016 è stato un anno orribile per l’establishment occidentale con il voto nel Regno Unito per lasciare l’Unione europea e l’elezione di Donald Trump negli Stati Uniti, quest’anno molti osservatori avrebbero scommesso sulla deflagrazione della moneta unica, e dell’Eurozona di conseguenza. Geert Wilders non ha sfondato in Olanda. In Francia ha vinto le presidenziali il candidato europeista e riformista Emmanuel Macron. In Germania sembra che i cristiano-democratici della cancelliera Angela Merkel continueranno a mantenere il potere alle elezioni...

