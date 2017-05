Il risveglio del gigante giapponese

A ricevere Donald Trump oggi a Riad ci sarà, alle spalle del principe saudita Mohammed bin Salman, l’uomo d’affari più dinamico del Sol levante, così diverso dall’immagine tradizionale del Giappone: Masayoshi Son. Azionista di controllo di Softbank e promotore di un gigantesco fondo dedicato agli investimenti in tecnologia: Vision, progetto da 100 miliardi di dollari, finanziato per metà dai sauditi (a caccia di alternative al petrolio) e rivolto in parte a far shopping in Usa. Masayoshi è una figura emblematica...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.