Lo specchio di Zingales

Luigi Zingales, professore alla University of Chicago Booth School of Business, star degli economisti liberisti e già indicato dai grillini quale possibile ministro euroscettico a 5 stelle, ha chiuso la prima fase del dibattito euro sì-euro no da lui promosso sul Sole 24 Ore. Verificato che su dodici interventi in base ai requisiti che egli stesso ha stabilito – “esperti economici acclarati e referenze accademiche in nota” – almeno undici sono per la moneta unica, Zingales scopre che “l’euro è...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.