E' polemica sugli sgravi fiscali per gli armatori

E' polemica sugli sgravi fiscali che le navi italiane ricevono per impiegare personale di bordo. A confrontarsi sul tema sono il presidente della Confitarma Manuel Grimaldi e l'armatore Vincenzo Onorato, amministratore di Moby e Tirrenia, che ha di recente pubblicato una lettera a pagamento su alcuni giornali nazionali. Al centro della questione c'è la nazionalità dei marittimi impiegati a bordo, in relazione alle agevolazioni fiscali che ricevono gli armatori per assumerli.

Secondo Onorato, per accedere agli incentivi, bisognerebbe introdurre l'obbligo di avere personale di bordo italiano o comunitario, almeno per la quota relativa alla tabella di sicurezza, cioè il numero minimo di marittimi qualificati stabilito dalla legge. “La 30/98 (la legge che disciplina questi incentivi all'assunzione, ndr) costa allo stato, incluso il mancato gettito fiscale, oltre un miliardo di euro l'anno – ha detto Onorato – denaro che accresce la sperequazione sociale tra armatore ricco e marittimo italiano disoccupato. Quanti disoccupati si potrebbero sistemare con quei soldi?”. In questo modo, secondo l'amministratore di Moby e Tirrenia, si eviterebbe di utilizzare soldi statali per assumere personale straniero, generalmente di origine extracomunitaria, pagato di meno rispetto a quello italiano.

Da parte sua, Grimaldi ha replicato che “le affermazioni di Onorato sono demagogiche”. Per il presidente di Confitarma, applicare “una tale rigidità, unica in Europa e nel mondo, costringerebbero gli armatori italiani a cambiare bandiera per poter competere con quelle che operano secondo regole più flessibili”. “A me suona come un ricatto al governo”, ha risposto Onorato a questa osservazione.