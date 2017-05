E' ora di approvare il ddl Concorrenza

Doveva essere una norma con cadenza annuale: facile, veloce e a costo zero. Si sta trasformando in un parto legislativo. Dal 2009 vige l’obbligo, per il Parlamento, di approvare ogni anno una legge sulla Concorrenza che tenga conto tanto delle indicazioni dell’Antitrust quanto delle innovazioni dell’economia e dell’evolversi della società. Dal 2009 è stata presentata una sola legge annuale sulla Concorrenza: nel 2015, allo zenit della propulsione riformista del governo Renzi. Anche quel tentativo è stato abbondantemente annacquato dalle rivendicazioni...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.