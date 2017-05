Professor Cassese, mai come nei giorni scorsi in Francia il tema della globalizzazione è penetrato nella politica nazionale. Lei come vede questo nuovo sviluppo? Guillaume Allegre, un acuto ricercatore della parigina Sciences Po, ha osservato che il secondo turno delle presidenziali francesi, svoltosi con successo il 7 maggio, va interpretato come un referendum sulla globalizzazione. La Francia ha deciso di non chiudere al commercio internazionale e all’immigrazione. La divisione è stata tra apertura al mondo e protezionismo. Aggiungo che si...

