Wishful thinking a 5 stelle sulla mobilità

Il Movimento 5 stelle ha presentato questo pomeriggio il quarto punto del suo programma di governo: dopo energia, esteri e lavoro è il turno dei trasporti. Questa volta gli iscritti sono stati chiamati a votare su tre argomenti, che poi sono scheletro del programma: aeroporti, trasporti merci e mobilità urbana. Ma a sentire la conferenza stampa poteva essere anche il programma telecomunicazioni. Al centro degli interventi c'è stata infatti solo tanta retorica sul rimettere al centro i cittadini e i loro bisogni, sull'importanza dell'interesse collettivo al posto di quello dei potenti, sulla convenienza delle “piccole e utili opere locali” in contrapposizione alle “grandi opere” che rispondono solo a logiche “politico-clientelari”. Come cambiare il sistema dei trasporti appare totalmente secondario rispetto alla necessità di marcare la differenza tra “noi e gli altri partiti”, ma se di trasporti vogliamo parlare ecco alcuni punti principali che emergono dal documento redatto al termine delle consultazioni e consultabile qui.

Razionalizzare gli aeroporti. Basta soldi pubblici agli aeroporti che non sono in grado di essere economicamente autonomi. Nessun riferimento a conseguenze quali: licenziamento del personale impiegato, modifica dei pochi voli che transitano sul territorio, riqualificazione delle strutture aeroportuali. Il riferimento diretto che Arianna Spessotto ha citato in conferenza stampa è agli aeroporti di Albenga, di Aosta e di Salerno. Di contro il modello proposto per la gestione è quello spagnolo, dove un solo grande gestore tiene sotto un unico cappello tutti gli aeroporti, mentre da noi la gestione è affidata a diverse società, private o partecipate.

Cambiare il flusso del trasporto merci, incrementando il traffico ferroviario a scapito di quello stradale. Un'operazione che si fa aumentando i punti di scambio intermodali, quindi costruendo grandi hub vicino a porti e stazioni (con il minore consumo di suolo possibile, sottolinea il documento). Un programma che ha interessanti risvolti ambientali e logistici, ma che non ha l'esclusiva del movimento: oltre ad essere una prerogativa europea è quello che da tempo vorrebbe fare anche l'Italia.

Rendere il trasporto urbano più sicuro e meno inquinante, ampliando l'offerta. Primo passo: ricognizione delle strade italiane e messa in sicurezza. Soprattutto, come ha sottolineato Diego De Lorenzis, accertarsi che i Comuni usino i proventi delle multe urbane per la manutenzione delle strade. “Noi vogliamo trasparenza su questo settore”. Soprattutto. Poi rinnovo delle flotte pubbliche, modifiche al codice della strada e più mobilità condivisa.



Il tema tanto caro al movimento, quello della mobilità elettrica è stato invece poco discusso in conferenza stampa. Eppure a leggere il documento elaborato post consultazione c'erano alcune carte da giocarsi. Con i cinque stelle al governo ci sarà l'obbligo di installare colonnine di ricarica in diversi punti delle città (aree di sosta, parcheggi della pubblica amministrazione, centri commerciali, cinema e soprattutto distributori di carburanti) e agevolazioni per l'acquisto dell'auto elettrica: il 20% di incentivo sul prezzo di acquisto e l’esenzione per 10 anni del pedaggio autostradale e delle tasse automobilistiche. Quantificando il solo incentivo all'acquisto sul modello elettrico più venduto in Italia, la versione base della Nissan Leaf, si tratta di 6mila euro su 30mila euro circa. Eppure guardando alle consultazioni via Rousseau gli iscritti al movimento non sono sembrati molto propensi ad abbandonare i combustibili fossili. O meglio, quando nel programma energia la domanda era: sei favorevole a politiche che scoraggino l'uso di benzina e gasolio? La risposta è stata sì per il 96% su 26.651 votanti. Ora che invece l'opzione da scegliere era: vuoi un aumento di tassazione sull'acquisto di nuove auto a combustione? Solo 3.977 persone se la sono sentita di rispondere sì, su 21.305 partecipanti. Peggio ancora sulla domanda precisa e puntuale: vuoi l'incremento progressivo delle accise sul carburante? Qui i grillini hanno fatto un bagno di realtà e forse anche i conti in tasca. Tutti tranne 943 coraggiosi che hanno detto sì.