Da giovedì 4 maggio, sarà possibile presentare la domanda per ottenere il “bonus mamma”, cioè gli 800 euro una tantum per la nascita o l'adozione di un bambino previsti dall'ultima legge di bilancio. Come spiega l'Inps, il “premio alla nascita” viene corrisposto direttamente dall'istituto, previa presentazione della documentazione necessaria e l'esame dei requisiti. I soldi arriveranno in un'unica soluzione tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con iban.

Gli 800 euro saranno riconosciuti anche alle neomamme extracomunitarie purché residenti in Italia da almeno cinque anni e alle rifugiate politiche. La domanda va presentata al compimento del settimo mese di gravidanza - cioè l'inizio dell'ottavo mese - oppure alla nascita, adozione o affido avvenute nel 2017. La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza ed entro un anno dalla nascita. Per le nascite avvenute tra l'1 gennaio e il 4 maggio 2017, il termine per la presentazione slitta di un anno e decorre da domani.

Il bonus mamma arriverà in grosso ritardo Problemi burocratici per gli 800 euro destinati alle donne che nel 2017 partoriranno, completeranno il settimo mese di gravidanza o adotteranno un bambino. Le prime approvazioni rischiano di slittare a luglio

Tutto funzionerà esclusivamente in via telematica. In prima battuta i servizi telematici, accessibili direttamente tramite pin dispositivo attraverso il portale dell’istituto. C'è poi il contact center: il numero verde gratuito da rete fissa è 803.164, oppure c'è lo 06 164.164 da chiamare (a pagamento) da cellulare. In alternativa ci sono gli enti di patronato.