Secondo il senatore del Pd Piero Ichino, le parole pronunciate dal ministro del Lavoro Giuliano Poletti, quelle sul calcetto, hanno alimentato polemiche senza però prendere in considerazione alcune questioni sostanziali alla base del mal funzionamento del mercato del lavoro. Il problema, dice Ichino, non è "la partita di calcetto" citata dal ministro ma lo stato di disorientamento in cui versano i servizi pubblici deputati ad aiutare chi cerca lavoro. Il nodo insomma non è tanto quello che ha detto Poletti, quanto quello che invece non ha detto.

Il messaggio lanciato da Ichino in un’intervista rilasciata ieri al Dubbio è che trovare lavoro attraverso reti di conoscenze non costituisce in sé un intoppo nel mercato del lavoro. Il vero problema è che, se non si dispone di questa rete, si dovrebbe quantomeno poter contare sui servizi di orientamento scolastico e professionale, campo su cui, secondo il senatore, l’Italia è in grave ritardo.

Dopo la riforma del Lavoro del 2015, che ha istituito un nuovo sistema di servizi basato sulla cooperazione tra centri per l’Impiego e operatori privati specializzati, non sono seguite azioni di coordinamento o riorganizzazione. “Su questo terreno – ha spiegato oggi Ichino in uso intervento in commissione Lavoro al Senato – al momento l’iniziativa del ministero è assente. E non ci si può nascondere dietro l’alibi che ‘i Centri per l’impiego sono uffici regionali’, non di competenza dello Stato”. Intanto, continua Ichino commentando la risposta di Poletti a una interrogazione parlamentare, “non abbiamo sentito una parola sui problemi reali delle politiche attive oggi nel nostro paese, sui problemi reali del funzionamento della rete dei Centri per l’impiego, e – potrei aggiungere – sui problemi di funzionamento di Anpal Servizi e dell’Inapp, l’ente preposto all’analisi dei risultati delle politiche attive del lavoro”. Altro che calcetto.