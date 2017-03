L'Italia è in coda ai più importanti paesi Ocse. La crescita è sì in risalita, ma troppo debole rispetto agli altri membri: nel suo Interim Economic Outlook pubblicato oggi, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico prevede una crescita stabile del 1 per cento all'anno per il 2016, il 2017 e il 2018. Non benissimo nemmeno la Francia, che sarà ferma a un più 1,4 per cento, mentre quella della Germania sarà “più solida” nell'ordine del 1,8 per cento, che si abbasserà al 1,7 nel 2018. L'Eurozona, in generale, si assesterà a più 1,6 per cento quest'anno e a più 1,7 nel prossimo.

In un documento lungo 14 pagine, l'organizzazione parigina ribadisce come la crescita globale "resta troppo lenta”, pur migliorando leggermente. In più permangono i problemi che rischiano di far “deragliare la ripresa”, in prima battuta la “mancata connessione tra i mercati finanziari e l'economia reale”. Nel mondo, secondo l'Ocse, la crescita è a quota 3 per cento nel 2016, in accelerazione nei due anni successivi rispettivamente a più 3,3 e a più 3,6 per cento. Benino gli Stati Uniti, con più 1,6, più 2,4 e più 2,8 per cento, mentre la Gran Bretagna andrebbe incontro a un rallentamento: più 1,8, poi 1,6 e infine più 1 per cento nel 2018.

Guardando alle altre economie più solide, per il Canada si prospetta una crescita del 2,4 per cento nel 2017 e del 2,2 nel 2018. Dopo il più 1 per cento del 2016, per il Giappone si aprono le prospettive di un aumento del 1,2 per cento quest'anno e dello 0,8 per cento appena nel 2018, il dato più basso del G7. Vale la pena fare un confronto con la Cina, che sembrerebbe andare verso un destino di rallentamento: più 6,7 per cento nel 2016, più 6,5 nel 2017 e più 6,3 il prossimo anno. Il grafico dell'India, invece, è in salita: dal più 7 per cento del 2016 si passerà a più 7,3 quest'anno e a più 7,7 nel 2018.

L'Eurozona cerca di risalire tra crediti bancari deteriorati e un tasso di disoccupazione preoccupante, soprattutto tra i giovani. Ad ogni modo, “c'è spazio di manovra per iniziative di bilancio più ambiziose ed efficaci” nell'orbita di “una politica monetaria accomodante” e di un “modesto stimolo fiscale nei prossimi anni”. La ricetta per smuoversi dall'impasse è sempre la solita: riforme strutturali e le giuste politiche fiscali, condizioni necessarie per spingere la crescita e normalizzare i tassi di interesse “bassi a livello storico”.