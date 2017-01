Quello che ignorano sindacati e populisti che demonizzano e-commerce

Da un lato ci sono sindacati e populisti italiani che si schierano uniti contro l’ingresso nel mercato italiano dei grandi gruppi dell’e-commerce, da Amazon (che vuole investire a Vercelli 65 milioni e assumere 650 dipendenti) e P3, Point Park Properties, gruppo mondiale della logistica (che a Piacenza ha pronto un investimento da 200 milioni di euro e 700 nuovi posti di lavoro), dall’altro un mondo che cambia e che vede sempre più persone acquistare online, pur non rinunciando ai negozi tradizionali. Quanto emerge dalla Global Survey di Nielsen è un’Italia che i primi continuano a ignorare e che vede l’87 per cento degli italiani che navigano in internet comprare regolarmente online, considerando però ancora decisivo il ruolo del negozio fisico.

Ingiusto processo mediatico ad Alibaba Il riflesso pavloviano No global tocca vette paradossali a Piacenza

“L’e-commerce sta ridisegnando il concetto stesso di fare acquisti e le sue declinazioni”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Nielsen Italia Giovanni Fantasia. “Ci troviamo davanti alla sfida di dovere considerare che i confini tra digitale e fisico risultano sfuocati. Per esempio – continua nel commento alla ricerca Nielsen –, si passa dalle recensioni online del prodotto, alla lettura di volantini, al passaparola e, soprattutto, a quanto si può reperire all’interno dello store fisico dal personale addetto alla vendita”.

Un cambiamento di abitudini che ovviamante non influisce allo stesso modo i comportamenti degli italiani in settori merceologici diversi, ma che segna in ogni caso una crescita che non può essere ignorata e soprattutto sottovalutata.

Come segnala uno studio di Deloitte, infatti, la conversione all’online di gran parte degli acquisti anche per aziende di vendita al dettaglio nate seguendo i dettami dell’economia tradizionale, ha generato nell’ultimo anno un giro di affari di 4.308 miliardi di dollari, ossia un terzo dell’intero commercio mondiale comprese le materie prime. E se questo è in leggera flessione, il settore retail sta invece crescendo grazie proprio agli acquisti via internet, creando, sempre secondo Deloitte, un indotto almeno doppio dei posti di lavoro che cancella nel settore del commercio tradizionale.