Dove e quanto esportiamo. I dati sull'export italiano

Nonostante la diminuzione del 13,2 per cento del valore del commercio mondiale (in volumi è cresciuto del 3 per cento), l'Italia, secondo quanto riporta l'Annuario statistico italiano 2016 dell'Istat, registra una crescita del valore in euro delle merci esportate del 3,8 per cento, determinando un ampliamento dell'avanzo commerciale di 3,2 miliardi di euro rispetto al 2014.

Se le cifre migliorano l'Italia però vede ridursi la quota di mercato sulle esportazioni mondiali: nel 2014 era del 2,84 per cento, nel 2015 questa è calata al 2,79 per cento.