Il ministro Calenda risponde con un tweet al "girotondo fogliante"

Sul Foglio di oggi economisti e osservatori hanno spiegato perché secondo loro la svolta economica del ministro dello Sviluppo economico in chiave nazionalista è da leggere come un fallimento del capitalismo italiano. È opportuno combattere i populismi con le loro stesse armi stataliste? Ne discutono su queste colonne Ugo Arrigo, Mario Baldassarri, Giuseppe Berta, Franco Debenedetti, Francesco Forte, Giampaolo Galli, Paolo Romani, Giulio Sapelli, Filippo Taddei, Vito Tanzi, Guido Roberto Vitale, Luigi Zingales.

Il ministro Carlo Calenda ha risposto con un tweet sul suo profilo personale:

Ma quale svolta protezionista! La questione è come mettere in sicurezza l'Italia in un mondo purtroppo più protezionista e nazionalista. https://t.co/gdCwAdXLpa