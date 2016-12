Il governo ora pensa a come limitare i voucher

Non solo più controlli mirati e sanzioni in caso di palese irregolarità, ma un abbassamento del limite di incasso per ciascun lavoratore: sono queste alcune delle misure che il ministero del Lavoro sta elaborando per tentare di limitare ai soli casi indicati dalla legge, l'utilizzo massiccio di voucher, i ticket da dieci euro lordi nati per pagare i lavoretti accessori, saliti a quota 121 milioni a ottobre.

Nati per contrastare il sommerso, secondo alcuni osservatori i voucher hanno finito per essere un nuovo mezzo di precarietà e lavoro mal pagato. In attesa del primo monitoraggio ufficiale sulla tracciabilità con i dati Inps, il ministro del Lavoro Giuliano Poletti si è detto pronto a “rideterminare dal punto di vista normativo il confine del loro uso”. Anche perché la Cgil ha proposto un referendum per abolirli e reintrodurre l'articolo 18. Su questi temi si esprimerà la Consulta l'11 gennaio.

La guerra ai ticket lavoro che incoraggiano il sommerso Più 66 per cento di voucher solo nel 2015. E’ un dato abnorme, che nasconde una fuga delle imprese dai contratti e una forma di lavoro atipico. In America intanto l'Fbi ha pagato più di un milione di dollari per accedere al cellulare di San Bernardino. Fatti, commenti, appuntamenti del giorno presi dal taccuino di Mario Sechi

Mentre l'impianto stesso del Jobs Act rischia dunque di essere compromesso, da Palazzo Chigi si riflette sullo spettro di applicazione dei buoni lavoro. Soluzioni? Riportare da 7.000 a 5.000 euro – o magari ancora più giù – il tetto massimo di introiti per ogni lavoratore e inasprire i controlli verso i datori di lavoro che utilizzano i voucher anziché i normali contratti, aumentando a cascata le sanzioni pecuniarie.

Il pericolo è che ci sia, senza i necessari equilibri da un lato o dall'altro, un nuovo incremento del lavoro nero.