L'accordo Opec, le fatiche di Merkel e il doping russo. Di cosa parlare stasera a cena

Frase del giorno “Dopo Berlusconi pare che voglia ritornà pure D’Alema. E questo tweet non lo leggerete mai perchè twitter non è stato ancora inventato…” Le frasi di Osho Stato dell’Unione Perché il desiderio europeo di contenere l’ondata migratoria può diventare una grande occasione per l’Africa (a patto di investire e migliorare la governance dei processi). Le fatiche di Angela Merkel nel costruire un nuovo governo di coalizione in Germania, dopo 12 lunghi anni al potere....

