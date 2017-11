Il Papa in Myanmar, la geografia elettorale italiana e le colpe di Montella. Di cosa parlare stasera a cena

Frase del giorno “Avreste mai pensato di pagare la Pubblica Amministrazione con PayPal, Satispay, Masterpass o Jiffy invece che con il modulo F24…? Diego Piacentini Stato dell’Unione Cosa sarà dell’Irlanda del Nord dopo Brexit. È una delle questioni più complicate da risolvere nei negoziati e ognuno sembra avere una propria idea: per ora non si è arrivati a nessuna soluzione. Le mosse tedesche per ridurre la loro dipendenza dal gas russo! Come cambia la geografia...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.