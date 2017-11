Il governo che non c'è in Germania, le reti di Google e il Salvator Mundi. Di cosa parlare stasera a cena

Frase del giorno “Giulietto Chiesa e Antonio Ingroia fondano un nuovo partito. Nemmeno Salvador Dalì osò tanto…” Ciro Pellegrino Stato dell’Unione Comunque in Germania col governo sono ancora in alto mare. I pre-negoziati tra i partiti che hanno vinto le elezioni vanno avanti da settimane e scadranno stanotte: se non si troverà un accordo, bisognerà tornare a votare (via Il Post). Secondo il capo negoziatore Ue Barnier, l’insistenza di Londra nel voler abbandonare il mercato unico e l’unione...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.