Le novità sul Russiagate, gli affari dei taliban e la città del cobalto. Di cosa parlare stasera a cena

Frase del giorno “Si sta come d’autunno/nella finanziaria gli incentivi. Cioè alla grande, tanto i conti li pagheranno i nipotini di qualcun altro…” #sempreverdi Alberto Mingardi Stato dell’Unione Perché Puigdemont resta in Belgio in attesa di “garanzie”. L’ex governatore vuole creare una specie di governo catalano in esilio, ma dice che riconoscerà le elezioni indette da Rajoy. Tutte le contraddizioni, i prossimi passi e il possibile ruolo dell’Europa, anche se sottotraccia… Cinque giorni fa il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.