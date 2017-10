La situazione in Catalogna, la fine dell'Isis e Gigi Buffon. Di cosa parlare stasera a cena

Frase del giorno “Ormai 'n è sicuro manco più er posto in Banca…” #Visco #Bankitalia @lefrasidiosho Stato dell’Unione Il governo spagnolo vuole commissariare la Catalogna. Lo ha annunciato questa mattina dopo che il presidente catalano Carles Puigdemont aveva rifiutato di fare passi indietro sulla dichiarazione d'indipendenza (via Il Post). Eppure c’è un terreno in cui Barcellona e Madrid vanno d’accordo. Il lobbying su Bruxelles per portare l’agenzia del farmaco europea in catalogna. Reuters riferisce che c' è poco...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.