Frase del giorno “Motivazioni di sentenza: ‘Il tribunale non ha individuato alcuna mafiosità.’ Ora, per piacere, non dite più #MafiaCapitale. Non è mai esistita…” Mattia Feltri Stato dell’Unione La Catalogna rinnova l’offerta di dialogo alla Spagna. Giovedì scadono i termini. La corte costituzionale boccia in forma definitiva la legge sul referendum. Il portavoce del governo regionale sui due arrestati: “Sono detenuti politici...” Domanda: dov’è l’Europa nella crisi catalana? Se lo chiede il Nyt. In effetti… In...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.