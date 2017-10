Le questioni curde & catalane, il voto in Austria e Luciano Spalletti. Di cosa parlare stasera a cena

Frase del giorno “Di Maio vuole osservatori internazionali per il voto in Sicilia. Cioè non crede nelle strutture dello stato che si candida a governare…” Marco Castelnuovo Stato dell’Unione Il presidente della Catalogna non ha chiarito se Barcellona si sia dichiarata indipendente o no. Il governo spagnolo aveva chiesto una risposta chiara, Puigdemont invece ha chiesto due mesi di trattative. E adesso? “Serve una risposta entro giovedì o commissariamo”, tuona Madrid. Insomma altri tre giorni di partita...

