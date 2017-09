Le mosse di Draghi, l'alleanza Mosca-Riyad e l'epica della boxe. Di cosa parlare stasera a cena

Frase del giorno “Gli uomini potranno anche essere CEO della Apple ma ti chiameranno sempre dal supermercato per dirti ‘per parmigiano grattugiato cosa intendi…’?” @stocalma Stato dell’Unione Il governo spagnolo ha evidentemente deciso di andare al confronto duro con la Catalogna e il suo disegno indipendentista. Il problema è che non si capisce bene che piano abbia in mente… Che cosa si aspettano gli europei dal discorso della May a Firenze. L’apertura sul “divorce bill” apre spiragli...

