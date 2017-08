La guerra in Afghanistan, il futuro di Alfa e Maserati e la Macarena. Di cosa parlare stasera a cena

Frase del giorno “E dopo il ‘regime transitorio’ pluriennale, ora Londra scopre che potrebbe restare a lungo sotto la corte europea di giustizia. Intuitivi…” #Brexit Mario Seminerio Sabbie arabe Cosa ha sbagliato l’Occidente in Siria (in termini geopolitici e militari), in questi ultimi cinque anni. Sedici anni di guerra estenuante in Afghanistan, riassunti in un intenso reportage fotografico del Nyt. Il tentativo saudita di normalizzare i rapporti con il vicino Iraq in chiave di argine contro...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.