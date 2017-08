Il muro di Ceuta, l'equilibrio atomico e la Premier League. Di cosa parlare stasera a cena

Frase del giorno “…#Istat: ‘la produzione industriale cresce più delle aspettative.’ Un altro grande successo di D’Alema…” Riccardo Chiaberge Stato dell’Unione In che modo la Germania (e Angela Merkel) si sta preparando per affrontare la minaccia di fake news, hackeraggi alla russa e la manipolazione delle informazioni elettorali nell’ultimo mese che separa Berlino dal voto per la cancelleria. L’offensiva dello charme pro Brexit lanciata da Londra per provare a capovolgere il clima depressivo intorno all’uscita del...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.