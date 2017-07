Frase del giorno “Se capisco bene: 6 banche fallite, 1 nazionalizzata, autorità impeccabili, nessun licenziamento, obbligazionisti felici. Un mondo perfetto…” Fabio Bolognini Grandi della terra Perché il G-20 in corso in Germania rischia di trasformarsi in un gioco a somma negativa per tutti: Angela Merkel, la città di Amburgo e ovviamente il mondo (considerando che si deciderà molto poco di concreto). I temi in agenda - dal commercio al clima, dal terrorismo ai migranti a Trump - e...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.