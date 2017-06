L'Iraq dopo l'Isis, il monopolio di Amazon e la cantera del Barcellona. Di cosa parlare stasera a cena

Frase del giorno “Cosa sono i migranti economici? Quelli che hanno paura di morire di fame invece che per le bombe…” #differenze Altan Stato dell’Unione La Germania ha approvato il matrimonio gay nonostante il no della Merkel. Svolta storica al Bundestag. Ma per la cancelliera “le nozze sono tra uomo e donna”. 44 milioni di occupati, disoccupazione al 3,9% e quella giovanile al 7,6%. Quando si dice un paese interamente al lavoro. Benvenuti in Germania....

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.