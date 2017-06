L'emergenza migranti, il duello tecnologico Usa-Ue e l'abuso della scienza. Di cosa parlare stasera a cena

Frase del giorno “Nel Pd già tutti contro tutti. La sconfitta per le Politiche va preparata per tempo…” ElleKappa Stato dell’Unione Multa d’Europa. L’Ue in modo inflessibile ha sanzionato Google ma in altri settori, tipo quello bancario, vige il doppiopesismo. E poi la complessa formula attraverso cui Bruxelles ha calcolato la mega multa a Mountain View. In realtà questa infrazione è solo l’ultimo esempio di un approccio critico che l’Ue ha nei confronti dei colossi tech Usa...

