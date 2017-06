Gli hacker russi, il futuro dell'Isis e i sequel di Avatar. Di cosa parlare stasera a cena

Frase del giorno “Prepensionamenti partiti, salvataggi pubblici avviati, legge sulla concorrenza affossata. In Italia la stagione delle riforme continua…” Ferdinando Giugliano Stato dell’Unione In un anno di (non) Brexit la May è diventata volenterosa, l’Ue freddina. Ma alla fine sarà soft o sarà hard? Sei scenari sulla Brexit e il futuro del Regno Unito messi in fila dall’Ft. E la guida al negoziato, con tutti i temi caldi in agenda, compilata da Politico. Intanto il messia...

